Курсы валют: доллар вырос на 3 копейки, евро — на 4 копейки
На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 июля прошли очередные торги. Курс белорусского рубля упал по отношению ко всем трем основным иностранным валютам.
Доллар вырос на 1,44%, или на 0,0369 рубля — до 2,5921 рубля.
Евро подорожал на 1,41%, или на 0,0426 рубля — до 3,0649 рубля.
Курс российского рубля увеличился на 0,03%, или на 0,0009 белорусского — до 3,4504 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития, тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе.
Прогнозируется, что в среднем за 2021 год курс белорусского рубля к доллару сформируется на уровне 2,60.