Лукашенко назначил Валерия Иванова своим новым завхозом

Александр Лукашенко назначил управляющим делами президента Валерия Иванова.

Он сменил в этой должности Виктора Шеймана, который ушел в отставку 11 июня. Шейман был президентским завхозом с января 2013 года.

Валерий Иванов родился 27 июля 1955 года в деревне Попехинка Климовичского района Могилевской области.

Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «зооинженер», Институт политологии и социального управления БГУ по специальности «политолог», а также Академию управления при президенте по специальности «Управление предприятиями агропромышленного комплекса».

Работал главным зоотехником, председателем нескольких колхозов, первым заместителем председателя Круглянского райисполкома, председателем Кировского райисполкома, председателем Шкловского райисполкома, первым заместителем председателя Минского облисполкома, заместителем премьер-министра, гендиректором Белорусской калийной компании, заместителем главы Администрации президента, председателем «Белкоопсоюза».

Был депутатом Палаты представителей и членом Совета Республики.