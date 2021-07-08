Сайт «Нашай нівы» заблокирован. Главный редактор, вероятно, задержан
Утром 8 июля перестал открываться сайт
В сообщении Мининформа говорится о том, что на сайте nn.by размещена информация, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона «О средствах массовой информации».
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«Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем. Мы допускаем, что в данный момент он может быть задержан», — говорится в сообщении.
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