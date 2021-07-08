Сайт «Нашай нівы» заблокирован. Главный редактор, вероятно, задержан

/ Общество
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Утром 8 июля перестал открываться сайт «Нашай нівы». Как сообщило Министерство информации, ресурс заблокирован на основании уведомления Генеральной прокуратуры.

В сообщении Мининформа говорится о том, что на сайте nn.by размещена информация, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона «О средствах массовой информации».

Телеграм-канал «Нашай нівы» сообщает, что в здании, где находится редакция издания, видели сотрудников ГУБОПиК.

«Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем. Мы допускаем, что в данный момент он может быть задержан», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в МВД БелаПАН не удалось — пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова не отвечает на звонки.

 

 

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Тэги: Наша ніва блокировка сайтов Персона: Егор Мартинович Ольга Чемоданова

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