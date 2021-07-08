Число задержанных литовскими пограничниками нелегальных мигрантов из Беларуси продолжает расти

Суточное количество задержанных литовскими пограничниками нелегальных мигрантов из Беларуси вновь выросло, следует из данных Госпрогранслужбы Литвы.
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С утра 7 июля до утра 8 июля задержано 93 человека (поначалу сообщалось о 72) против 53 сутками ранее. До этого после суточного рекорда, зафиксированного утром 4 июля, — 160 нелегалов, отмечалось уменьшение числа задержанных (5 июля — 134, 6-го — 131).
Всего с начала года на границе с Беларусью перехвачено 1.509 нелегальных мигрантов — в 18,6 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (679), Конго (196), Камеруна (114), Гвинеи (81) и Ирана (68). Погранведомство приводит помесячную статистику задержаний: в январе — 20, феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 848.
Погранслужба Литвы сообщила также о завершении 7 июля строительства в Друскининкайском районе ангара для размещения 70 мигрантов. Возведение такого же ангара завершится 8 июля в районе деревни Кабеляй. Ранее нелегалов направляли в помещения, выделенные властями Алитуса, Игналины, Варены, Лаздияйского района, в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, школе погранслужбы в Медининкае. Несовершеннолетние без сопровождения переводились в Центр приема беженцев в Рукле.
На помощь пограничникам пришли сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков, других организаций, агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, а также 10 эстонских пограничников. Рассматривается вопрос о привлечении армии.
7 июля премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что Литва использует армейский спиральный барьер в качестве дополнительного средства, призванного предотвратить пересечение нелегальными мигрантами границы со стороны Беларуси.