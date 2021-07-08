Правозащитники сообщают об обысках в Светлогорске

С утра 8 июля в квартирах нескольких жителей Светлогорска (Гомельская область) проходят обыски, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна». Причины пока неизвестны.

Среди тех, к кому пришли сотрудники милиции с постановлениями об обыске, — сестра местного активиста Дмитрия Дикуна, который уехал в Литву из-за угрозы преследования. Ранее он работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В прошлом году Дикун был оштрафован за участие в несанкционированном мероприятии.