Правозащитники сообщают об обысках в Светлогорске

/ Общество
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С утра 8 июля в квартирах нескольких жителей Светлогорска (Гомельская область) проходят обыски, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна». Причины пока неизвестны.

Среди тех, к кому пришли сотрудники милиции с постановлениями об обыске, — сестра местного активиста Дмитрия Дикуна, который уехал в Литву из-за угрозы преследования. Ранее он работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В прошлом году Дикун был оштрафован за участие в несанкционированном мероприятии.

 

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Тэги: обыски Город: Светлогорск

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