Рау: мигрантам помогают добраться до границы и показывают места, где ее  можно пересечь

Польша поможет Литве справиться с наплывом нелегальных мигрантов, которые прибывают через территорию Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау в ходе своего визита в Вильнюсе.
Фото PAP/Radek Pietruszka
Министр добавил, что масштабы наплыва нелегальных мигрантов через Беларусь представляют собой проблему не только для Литвы, но и для всего Евросоюза.
«Эта проблема заключается в том, что мигрантам с Ближнего Востока предлагают приезжать в Беларусь, оттуда им помогают добраться до белорусско-литовской границы и показывают места, где они эту границу могут в меру безопасно для себя пересечь», — приводит polskieradio.pl слова Рау.