Рау: мигрантам помогают добраться до границы и показывают места, где ее  можно пересечь

Польша поможет Литве справиться с наплывом нелегальных мигрантов, которые прибывают через территорию Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау в ходе своего визита в Вильнюсе.

Фото PAP/Radek Pietruszka

Министр добавил, что масштабы наплыва нелегальных мигрантов через Беларусь представляют собой проблему не только для Литвы, но и для всего Евросоюза.

«Эта проблема заключается в том, что мигрантам с Ближнего Востока предлагают приезжать в Беларусь, оттуда им помогают добраться до белорусско-литовской границы и показывают места, где они эту границу могут в меру безопасно для себя пересечь», — приводит polskieradio.pl слова Рау.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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