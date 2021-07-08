Швейцария ввела персональные санкции против сына и невестки Лукашенко

Швейцария поддержала санкции Евросоюза, введя персональные штрафные меры против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к штрафным мерам Евросоюза.
Фото pixabay.com
Как сообщил Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, санкции вступили в силу с 19 часов по минскому времени 7 июля, пишет DW.
В обновленный санкционный список внесены, в частности, родственники белорусского правителя — его средний сын Дмитрий и супруга старшего сына Виктора — Лилия. Сами Александр и Виктор Лукашенко попали под швейцарские санкции еще в декабре 2020 года.
Помимо прочего, ограничительные меры наложены на ряд судей и сотрудников белорусских судов, ответственных за политически мотивированные решения в отношении журналистов и протестующих.
Санкции распространены на ряд предпринимателей. Среди них — россиянин Михаил Гуцериев, ведущий в Беларуси бизнес в калийном и нефтяном секторах, которого в Совете ЕС назвали «давним другом» Лукашенко. Появился в списке и Александр Шатров, глава ИТ-компании «Синезис» — она предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения, использующую технологию распознавания лиц.
Среди включенных в санкционный список компаний — БЕЛАЗ, МАЗ, ЛОГЕКС, Новая нефтяная компания, «Сохра», «Бремино групп» и «Глобалкастом-менеджмент».
Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.