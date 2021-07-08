На «Гродно Азоте» произошла авария

/ Экономика
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На химическом предприятии «Гродно Азот» из-за аварии останавливался цех азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС). ЧП произошло около полудня 7 июля.

Причины случившегося выясняются, сообщила пресс-служба предприятия. Подчеркивалось, что «в период пуска/остановки агрегатов азотной кислоты происходит кратковременное увеличение содержания NO2 в отходящих газах». «Диоксид азота представляет собой газ красно-бурого цвета, поэтому присутствие его в отходящих газах даже в незначительных количествах окрашивает их в желтый цвет», — отмечалось в комментарии, в котором была отражена реакция на сообщения пользователей соцсетей о желтом дыме над заводом.

«Значение допустимого выброса NO2 в отходящих газах, в том числе для режимов пуска и остановки, установлено в комплексном природоохранном разрешении, выданном территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды», — заявили на предприятии.

ОАО «Гродно Азот» — государственный производитель азотных соединений и удобрений, основан в 1963 году. Находится под санкциями США в связи с нарушениями прав человека в Беларуси.

 

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Тэги: Гродно Азот промышленность Город: Гродно

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