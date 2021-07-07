Брестского журналиста Олега Супрунюка отпустили домой после задержания, но продолжат судить
Редактора новостей сайта «Першы рэгіён» Олега Супрунюка отпустили домой. Об этом журналист написал на своей странице в «Фейсбуке».
Супрунюк
Как сообщает «Першы рэгіён», речь идет о публикации новости, фотография в которой была признана экстремистской.
Санкция предусматривает штраф от 10 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест. Может применяться конфискация «орудий и средств совершения указанного нарушения».
В суде объявили перерыв до 15:00 8 июля.