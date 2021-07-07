Экс-первая ракетка мира Владимир Самсонов завершил карьеру

Легендарный игрок в настольный теннис Владимир Самсонов не сумел восстановиться от травмы и лишился шансов на поездку на свою седьмую Олимпиаду.

Фото: НОК Беларуси

Белорусский теннисист 20 лет подряд находился в топ-10 ведущих игроков мира, возглавляя рейтинг в 1998, 1999 и 2000 годах. Владимир — 29-кратный победитель турниров ITTF World Tour, 10-кратный победитель Лиги европейских чемпионов, многократный призер чемпионатов мира и Европы.

В 2020 году он избран одним из вице-президентов Конгресса Европейского Союза настольного тенниса.