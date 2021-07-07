Павла Виноградова арестовали на 15 суток

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Суд Березинского района постановил арестовать бывшего политзаключенного Павла Виноградова на 15 суток, сообщила БелаПАН его супруга Светлана Виноградова.

По ее словам, Виноградова признали виновным по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (призыв к массовому мероприятию с нарушением порядка его организации или проведения) за пост в «Фейсбуке».

Светлана Виноградова также сообщила, что в РОВД ей рассказали о новом производстве по ч. 1 ст. 24.23 КоАП в связи с изъятой табличкой с номером дома в бело-красно-белых тонах. «Табличку отправили на экспертизу. Если эксперт усмотрит нарушение, то это будет расценено как одиночный пикет, если не усмотрит — то нет», — отметила она.

Как сообщалось, вечером 5 июля живущий в Березино блогер и автор передачи «Это ж Виноград!» на телеканале «Белсат» Павел Виноградов написал в «Фейсбуке», что к нему домой пришли сотрудники милиции для «осмотра помещения».

Виноградов был арестован после президентских выборов 2010 года и осужден на четыре года лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным. 14 сентября 2011 года он вышел на свободу на основании указа о помиловании, за ним был установлен превентивный надзор на три с половиной года. Несколько лет назад Виноградов переехал из Минска в Березино, где живет с женой и маленьким ребенком.
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Тэги: политзаключенные в Беларуси задержания активистов Белсат Персона: Павел Виноградов

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