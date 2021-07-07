Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси в выдаче Валерия Цепкало

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Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции бывшего претендента на пост президента, экс-дипломата и директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, сообщает латвийский портал TV NET со ссылкой на информагентство LETA.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Уна Рене заявила LETA, что решение было принято 28 июня. Причину, по которой ведомство отказалось выдать Беларуси политика, она не назвала.

15 февраля Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила латвийским коллегам просьбу о выдаче Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности.

«Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета, — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. — Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

В надзорном органе напомнили, что 21 февраля 1994 года между Беларусью и Латвией был заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, покинул Беларусь вместе с детьми 23 июля 2020 года из-за угрозы ареста.

 

 

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Тэги: экстрадиция Беларусь-Латвия дело Цепкало Персона: Валерий Цепкало Уна Рене Город: Рига

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