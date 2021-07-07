Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси в выдаче Валерия Цепкало
Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции бывшего претендента на пост президента, экс-дипломата и директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало, сообщает латвийский портал TV NET со ссылкой на информагентство LETA.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Уна Рене
15 февраля Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила латвийским коллегам просьбу о выдаче Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности.
«Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета, — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. — Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь».
В надзорном органе напомнили, что 21 февраля 1994 года между Беларусью и Латвией был заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, покинул Беларусь вместе с детьми 23 июля 2020 года из-за угрозы ареста.