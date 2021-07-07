Протасевичу разрешили вести «Твиттер» под домашним арестом

Находящийся под домашним арестом блогер Протасевич завел страницу в «Твиттере».

«Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь всегда буду на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить», — сказал Протасевич в видеообращении.

«Мой процессуальный статус не изменился — домашний арест. Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра :)», — написал он в одном из твитов, отвечая на вопросы.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

25 июня стало известно, что Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены под домашний арест. Следственный комитет сообщил, что мера пресечения была изменена после их обращения.

Сапеге предъявлено обвинение по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Она также является подозреваемой по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 130, 342 и 293 (массовые беспорядки).