Бабарико перевели в СИЗО № 1

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Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» и претендент на пост президента страны Виктор Бабарико днем 6 июля был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО-1 в Минске, сообщает телеграм-канал политика со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского, который встречался с подзащитным.

Перевод произошел после того, как утром 6 июля Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Экс-банкир признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Вину Бабарико не признал в полном объеме.

После оглашения приговора Лаевский сообщил журналистам, что защита намерена обжаловать приговор в порядке надзора, а также поставить вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом ООН по правам человека.

Судебное разбирательство по делу «Белгазпромбанка» длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.

Бабарико считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах. В ходе прошлогодней кампании команда бывшего банкира собрала свыше 434 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты (для регистрации достаточно собрать 100 тысяч), однако в регистрации ему было отказано.

 

 

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Сюжет: Суд по делу Бабарико
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Тэги: СИЗО № 1 дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Дмитрий Лаевский

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