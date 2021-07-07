Минюст проводит проверку «Третьего сектора»

Министерство юстиции проводит проверку общественного объединения «Центр «Третий сектор», сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Источник: eence.eu

По словам основателя центра Виталия Рудника, Минюст затребовал предоставить «тысячи документов».

«Мы получили также письменное предупреждение, — отметил Рудник. — Основные претензии: проекты "Университет золотого века", "Школа журналистики", которые внезапно стали казаться им неуставной деятельностью. Интерес проявляет также ДФР. Весьма вероятно, что готовится ликвидация».

«Третий сектор» основан в 1997 году, напоминает БАЖ. «За это время организация очень много сделала для развития гражданского общества, образования журналистов и общественных активистов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минюст инициировал аналогичные проверки ряда организаций, в том числе просветительско-социального общественного объединения «Звено», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, правозащитно-просветительского общественного объединения «Движение "За Свободу"», общественного объединения «Экодом», международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"».