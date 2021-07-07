ЕАБР ожидает экономический спад в Беларуси из-за санкций уже в этом году

Негативные эффекты от санкций для Беларуси в случае реализации рискового сценария могут быть весьма существенными и привести к экономическому спаду уже в этом году.

Источник: sng.today

Об этом говорится в представленном 7 июля Евразийским банком развития актуализированном макроэкономическом прогнозе для региона операций ЕАБР на 2021 год и среднесрочную перспективу.

В базовом сценарии ЕАБР прогнозирует замедление роста белорусской экономики во второй половине 2021 года до 1,3% по его итогам. По сравнению с предыдущим прогнозом оценка повышена на 1,2 процентного пункта. Это связано с сильной динамикой первого полугодия — в первой половине года рост ВВП Беларуси сложится примерно на 1,5 процентного пункта выше мартовских ожиданий ЕАБР, поясняют специалисты банка.

«Мы прогнозировали поддержку белорусской экономики со стороны внешнего спроса, однако его восстановление проходило более активно, и положительный эффект на промышленное производство и экспорт Беларуси оказался сильнее ожиданий. Этот импульс будет затухать по мере завершения активной фазы восстановления экономик стран — торговых партнеров, прежде всего России. В результате динамика промышленности и экспорта ослабнет во втором полугодии», — говорится в докладе.

«Экономические последствия усиления ограничительных мер США, ЕС и Великобританией могут частично нивелировать положительные эффекты для белорусской экономики со стороны внешнего спроса во второй половине 2021 года. Неопределенность количественных оценок этих последствий крайне высока, однако они, скорее всего, скажутся на экспортном потенциале страны, инвестиционном климате и впоследствии на потребительской и инвестиционной активности», — отмечают экономисты.

В базовом сценарии ЕАБР предполагает частичное сокращение поставок нефтехимической продукции, снижение притока прямых иностранных инвестиций и доходов от экспорта услуг воздушного транспорта. В то же время их негативные эффекты от санкций могут быть и гораздо более существенными и привести к экономическому спаду уже в этом году, отмечают эксперты.

«При неблагоприятном развитии событий высока вероятность экономического спада в 2021 году в размере 1—2% ВВП и его углубление в 2022 году. В случае реализации рискового сценария следует ожидать сильного давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспорта, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата. Инфляционные риски при неблагоприятном развитии событий существенно возрастут. В случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений со стороны белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек. Это не только повлияет на объемы выпуска товаров и услуг, но и может привести к значительному повышению издержек предприятий Беларуси, в том числе связанных с поиском новых партнеров и рынков сбыта», — констатируют в ЕАБР.

По оценкам банка, при неблагоприятном сценарии возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности. Угроза долговой устойчивости повысится при возникновении трудностей с рефинансированием госдолга. В 2022—2023 годах ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам до 3,3—4 млрд долларов в год. Потребуется их рефинансирование из-за ограниченности золотовалютных резервов и слабого потенциала экономического роста.

ЕАБР прогнозирует сохранение высокой инфляции в Беларуси в 2021 году и ожидает ее в размере 8,7% на конец года при цели властей не более 5%. В 2022 году эксперты ожидают снижения инфляции до 6,1%.