Тихановская передала главе Евросовета предложения о формате участия Беларуси в Восточном партнерстве

Предложения о дальнейшем участии Беларуси в Восточном партнерстве переданы Евросоюзу, сообщила Светлана Тихановская 7 июля на брифинге в Вильнюсе. Трансляция брифинга велась в «Твиттере» политика.

Источник: t.me/tsikhanouskaya

«Вчера я встречалась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Я передала предложения по формату участия Беларуси в Восточном партнерстве, поскольку Лукашенко сам устранился из него», — сказала Тихановская.

По ее словам, на встрече она попросила Мишеля о том, чтобы ЕС «закрыл олигархам и предприятиям — "кошелькам" режима лазейки для обхода санкций».

Тихановская сообщила, что 6 июля у нее также состоялись встречи с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и главой МИД Канады Марком Гарно.

«С Кентом мы обсудили, как организовать помощь белорусам, а также Акт о демократии, чтобы США могли распространить персональные санкции на разные сферы, например на пропагандистов с госТВ», — сказала Тихановская.

По словам белорусского демократического лидера, в настоящее время идет подготовка ее визита в США, но даты поездки и детали программы она пока сообщить не может.

«В США мы обсудим, как добиться того, чтобы все заключенные по политическим мотивам были освобождены и реабилитированы, а новые выборы прошли в этом году», — заявила Тихановская.

На встрече с главой МИД Канады обсуждалось расследование инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair. «Ведь штаб-квартира ИКАО находится в Монреале, и Канада готова помогать нам. Насколько мы знаем, сейчас расследование намеренно затягивают представители режима, но оно должно быть доведено до конца», — отметила Тихановская.

Белорусский демократический лидер также сообщила, что продолжает консультации по организации конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.

«Я уже поднимала этот вопрос с канцлером Австрии Себстьяном Курцем и министром иностранных дел Словении Анже Логером, канцелярией Ангелы Меркель и представителями ОБСЕ. Шарль Мишель тоже заявил, что ЕС готов поддержать эту конференцию», — сказала Тихановская.

Во время брифинга Тихановская объявила 16 июля Днем солидарности с белорусскими женщинами.