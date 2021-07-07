Кабмин Украины утвердил санкции против режима Лукашенко

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На заседании украинского правительства согласованы санкции против режима Александра Лукашенко. Для их применения еще нужно решение СНБО.

Как сообщает УНН, санкции предлагается ввести в отношении физических лиц, причастных к фальсификациям результатов выборов, а также лиц, причастных к запугиванию и подавлению мирных протестов.

Соответствующие санкции предусматривают наложение запрета на въезд на территорию Украины, возможное владение имуществом и другими активами в Украине на три года.

Эти санкции предлагается применить в том числе, учитывая соответствующие санкции ЕС.

 

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Тэги: Беларусь-Украина санкции против режима Лукашенко

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