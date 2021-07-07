Науседа: интересы жителей Беларуси заботят режим Лукашенко меньше всего

Решением до минимума сократить численность персонала сотрудников литовского посольства в Минске белорусский режим продолжает загонять себя в самоизоляцию, заявил журналистам 7 июля в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа.

«Это говорит только о желании белорусского режима самоизолироваться и стать еще более зависимым от «большого соседа», — цитирует главу литовского государства сайт телекомпании LRT. — Такие усилия по самоизоляции, отграничению от внешнего мира обычно заканчиваются печально для самой страны и ее жителей».

По словам Науседы, ситуация показывает, что интересы жителей и гражданского общества Беларуси заботят белорусский режим меньше всего. «Режим озабочен только своим выживанием любой ценой», — считает он.

Ранее пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене сообщила балтийскому информагентству BNS, что МИД готовит ответные меры в связи с решением Беларуси сократить персонал литовского дипломатического представительства в Минске до минимума.

В связи с «систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой», 6 июля в белорусский МИД была вызвана временная поверенная в делах Литвы Аста Андрияускене.

Дипломату указали на «категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого белорусского демократического представительства в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».

«Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие, — говорилось в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. — В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью».

В МИД подчеркнули, что «публичные рассуждения официальных лиц Литвы о так называемом представительстве белорусской демократии не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вручил белорусскому демократическому лидеру Светлане Тихановской свидетельство о наделении ее офиса в Литве статусом «официального представительства белорусской демократии».

«Этот статус означает, что народ Беларуси теперь имеет представительство в стране Европейского союза», — сказала Тихановская. Ее офис сообщил, что «уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах».

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