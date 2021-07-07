COVID-19. За сутки в Беларуси официально выявлено 998 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 998 новых случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.049 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

6 июля было зафиксировано 557 новых случаев, 5-го — 614. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 423.519, выздоровело 416.412 человек. Умерло 3.214 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19.286 тестов на коронавирус (днем ранее — 10.619). С начала эпидемии сделано 6.905.480 тестов.

По состоянию на 6 июля первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1.000.636 жителей страны, из них более 667,4 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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