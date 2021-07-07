Глава МИД Украины предложил привлечь представителей белорусского гражданского общества к деятельности Люблинского треугольника

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы обсудили ситуацию в Беларуси на третьем заседании Люблинского треугольника, которое состоялось 6 июля в Вильнюсе в рамках 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Пресс-служба МИД Украины сообщает, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба предложил коллегам привлекать представителей белорусского гражданского общества к деятельности Люблинского треугольника.

Собеседники согласились с тем, что Люблинский треугольник «продолжит поддерживать белорусский народ в его справедливом стремлении жить в свободной демократической стране, где защищены права человека».

В свою очередь пресс-служба МИД Литвы сообщает, что министр Габриэлюс Ландсбергис на этой встрече говорил о белорусском кризисе и продолжающихся репрессиях, а также о резком увеличении нелегальной миграции через Беларусь и важности совместных усилий для решения этой проблемы, в том числе в формате Люблинского треугольника.

«Мы видим, как режим Александра Лукашенко использует нелегальную миграцию для усиления давления на нас, — сказал литовский чиновник. — Мы (Литва. — БелаПАН.) не должны уступать этому, однако также важен решительный и сплоченный ответ наших партнеров на эти действия, которые являются частью гибридной войны».

Ландсбергис заявил, что Лукашенко «все больше стремится к самоизоляции», о чем свидетельствуют «выход режима из программы Восточного партнерства, которая не полностью оправдала ожидания белорусского народа, и продолжающаяся дипломатическая война против стран — членов ЕС, например, Литву во второй раз попросили сократить дипломатическое представительство в Беларуси».

23 февраля на пресс-конференции Ландсбергис заявил, что Литва выступает за сотрудничество с гражданским обществом Беларуси в формате Люблинского треугольника. «Я считаю, что мы должны продолжить работу в этом формате, и, где это возможно, мы могли бы попытаться вовлечь в нее гражданское общество Беларуси. В настоящее время существует не так много подобных политических форматов для гражданского общества Беларуси, которое борется за возможность проведения демократических выборов», — сказал министр.

Люблинский треугольник — трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года на основе признания многовековых исторических и культурных связей между тремя народами. Формат подчеркивает роль трех государств в процессе формирования современных политических, культурных и социальных реалий Центральной Европы.

12 августа 2020 года министры иностранных дел стран Люблинского треугольника выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы. «Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем, — говорилось в заявлении. — Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости мы открыты к любой помощи для содействия этому диалогу».

29 января 2021 года в онлайн-встрече глав МИД государств Люблинского треугольника приняла участие Светлана Тихановская. Она поблагодарила представителей этих стран за помощь белорусам, а также заявила, что видит «уникальный исторический шанс заложить основу для прочного мирного сотрудничества между Беларусью, Украиной, Польшей и Литвой». Она предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Беларуси», что было бы «исторически справедливо и создало бы условия для более эффективного регионального сотрудничества».

Кулеба после встречи заявил журналистам, что «без Беларуси Люблинский треугольник является немного неполным». «Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила его в Люблинскую четверку. Ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом», — сказал он.

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