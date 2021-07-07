Биржа: доллар и евро взметнулись вверх
На белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
- евро — 3,0223 белорусского рубля (+0,0188 пункта);
- доллар — 2,5552 белорусского рубля (+0,0212 пункта);
- российский рубль — 3,4495 белорусского рубля за 100 российских (-0,0065 пункта).
Ранее сообщалось, какие курсы в обменниках
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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