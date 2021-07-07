Аномальная жара накрывает страну
В ближайшее время в Беларусь вернется жаркая погода, сообщил 7 июля на пресс-конференции в Минске начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.
По его словам, с 8 по 12 июля на большей части территории будет 30-34 градуса выше нуля. «При этом 8, 9 и 10 июля осадки маловероятны, а с 12 июля есть вероятность кратковременных дождей. Погодные условия будут характеризоваться довольно жаркой погодой, но неустойчивой», — сказал Беганский.
При этом, напомнил он, в целом июль традиционно является самым жарким и самым влажным месяцем. «Пока это подтверждается. Температура будет выше средних многолетних значений, а по количеству осадков прогнозируем близко к многолетним значениям. Мы не исключаем также периоды довольно высоких температур и в августе. Как показывает практика наблюдения последних лет, в августе не исключены дни с температурами 30 градусов и выше», — отметил начальник службы.
Он также сообщил, что Минтруда и МЧС приняли совместное постановление, которое юридически регламентирует цветовые коды погодных явлений. «Коды остались прежние: зеленый — для неопасной погоды, желтый — для потенциально опасной, оранжевый — прогнозируется существенное ухудшение погоды, которое может привести к значительному ущербу, и красный — максимально возможный ущерб от погодных явлений. Есть незначительные изменения по градации тех или иных явлений, которые отнесены к цветовым кодам. Глобально ничего не изменилось», — сказал Беганский.
По его словам, за основу в кодах брали критерии и повторяемость явлений, которые наблюдаются на территории Беларуси. Они несколько отличаются от критериев и цветовых обозначений, которые применяются в России, Украине и Польше. «Вместе с тем они по общим подходам совпадают, нет кардинальных различий», — сказал руководитель отдела Белгидромета.
Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:
- Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
- Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
- При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
- В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
- Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
- Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.