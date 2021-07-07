Вильнюс готовит ответные меры на решение Беларуси сократить литовское посольство в Минске

Министерство иностранных дел Литвы готовит ответные меры в связи с решением Беларуси сократить персонал литовского дипломатического представительства в Минске до минимума, заявила балтийскому информагентству BNS пресс-атташе главы внешнеполитического ведомства Витауте Шмайжите-Кулешене.

«Готовятся ответные меры. Позже информируем о деталях», — цитирует представительницу МИД в переводе на русский язык новостной портал Delfi .

В связи с «систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой», 6 июля в белорусский МИД была вызвана временная поверенная в делах Литвы Аста Андрияускене.

Дипломату указали на «категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого белорусского демократического представительства в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».

«Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие, — говорилось в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. — В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью».

В МИД подчеркнули, что «публичные рассуждения официальных лиц Литвы о так называемом представительстве белорусской демократии не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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