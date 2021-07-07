Вступило в силу решение Минтранса США о запрете продажи авиабилетов на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта США с 7 июля ввело запрет на продажу авиабилетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью, включая рейсы с пересадкой.

«С момента вступления в силу и до дальнейших распоряжений запрещается продажа билетов на пассажирские рейсы, в том числе с пересадкой, между США и Беларусью, за исключением случаев, когда перевозки отвечают национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности», — говорится в документе.

Постановление касается как американских, так и других авиакомпаний.

Если это решение не будет отклонено президентом США, оно вступит в силу на 61-й день после подачи его на рассмотрение.

Решение о запрете на продажу авиабилетов между Соединенными Штатами и Беларусью Минтрансу США рекомендовал принять Госдепартамент в связи с инцидентом с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.

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