Умер звезда индийского кино

/ Культура
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В возрасте 98 лет ушел из жизни один из самых известных индийских киноактеров Дилип Кумар.

За свою творческую карьеру он снялся в шести десятках картин. Награжден высшими гражданскими наградами Индии Падма Бхушан и Падма Вибхушан, высочайшей наградой в области кино — Премией имени Дадасахеба Фальке.

Он стал первым актером, который получил Filmfare Award за лучшую мужскую роль, и наряду с Шахрух Ханом удерживает рекорд в восемь наград, полученных в данной номинации.

Критики провозгласили его величайшим актером в истории Болливуда.

 

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Тэги: Индия Болливуд актер Персона: Дилип Кумар Шахрух Хан

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