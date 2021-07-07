Банки установили в обменниках новые курсы валют

Работающие на территории Беларуси банки установили в своих обменниках утром 7 июля новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,544, а купить по 2,545 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,583);

евро 3,01 / 3,012 (3,05);

100 российских рублей 3,43 / 3,446 (3,55).

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , упали три .

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