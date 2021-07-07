Политолог: Бабарико остается важным «политическим товаром» для Лукашенко

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По мнению политолога, директора института «Политическая сфера» Андрея Казакевича, 14-летний приговор Виктору Бабарико был прогнозируемым, если иметь в виду ту риторику, которую власти позволяют себе в отношении оппонентов.

«Очевидно, что это жестокий и не основанный на праве приговор. Это значит, что в ближайшее время не будет деэскалации ситуации, хотя Бабарико и остается важным «политическим товаром» для Лукашенко и будет использоваться в переговорах с Западом для получения уступок с его стороны», — сказал эксперт в комментарии DW.

Казакевич сомневается, что Бабарико отсидит весь срок, так как «кризис в Беларуси не затянется настолько, чтобы он находился в заключении так долго».

Политолог не исключает, что экс-банкир может быть отпущен с условием, что покинет страну. Еще одним вариантом он видит повторение сценария 2011 года, когда политзаключенные вышли на свободу в качестве жеста для нормализации отношений с Западом.

 

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Сюжет: Суд по делу Бабарико
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Тэги: дело Белгазпромбанка политзаключенные Персона: Андрей Казакевич Виктор Бабарико

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