Фронтальный раздел теряет свою активность

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Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +26..+28°C;
  • Гродно +27..+29°C;
  • Могилев +25..+27°C;
  • Минск +27..+29°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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