У находящегося в карцере барановичского активиста Гундаря ухудшилось состояние здоровья

Во время нахождения в карцере и на фоне голодовки у активиста из Барановичей Владимира Гундаря ухудшилось состояние здоровья, сообщили БелаПАН родственники.

Фото: Радио Свобода

«Врач рекомендовал вернуть его в камеру на два дня. Когда состояние «пришло в норму», его вернули в карцер добывать оставшиеся сутки», — заявила жена активиста Елена Гундарь со ссылкой на начальника СИЗО, с которым встретилась 6 июля.

Она связывает ухудшение состояние здоровья супруга с тем, что тот держал сухую голодовку и не мог принимать лекарства. Владимир Гундарь — инвалид второй группы, у него частично ампутирована нога, высокое давление, он нуждается в постоянном приеме медикаментов.

По словам Елены Гундарь, причиной помещения мужа в карцер стало то, что тот отказывается признавать себя экстремистом.

«Начальник СИЗО подчеркнул, что они придерживаются порядка. Те заключенные, которые отказываются, направляются в карцер. Он сказал, что Володя сейчас самый тяжелый у них в этом плане, и просил повлиять на него», — отметила супруга активиста.

Срок его содержания в карцере заканчивается 7 июля в 9.50, Елена Гундарь надеется, что после этого мужа переведут в камеру, так как карцер губителен для его здоровья.

«Нужно выйти из этой тюрьмы живым», — подчеркнула жена заключенного.

Гундарь был задержан в декабре 2020 года по «делу Автуховича» и внесен в список лиц, причастных к терроризму. На него было заведено два уголовных дела по ст. 289 (акт терроризма) и ст. 366 УК (насилие в отношении должностного лица).

Процесс по ст. 366 проходил в закрытым режиме. 20 мая Брестский областной суд приговорил Гундаря к трем годам исправительной колонии общего режима. Процесс по ст. 289 («дело Автуховича») еще не начинался.

Гундарь находится в карцере с 25 июня, там он объявил голодовку, первые дни не пил воду.