Из-за неуклюжих высказываний Лукашенко между Израилем и Беларусью разгорается дипломатический скандал

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«МИД Израиля заявил во вторник, что комментарии Лукашенко «неприемлемы». Заместитель генерального директора отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для беседы в свете этого», — отмечает издание.

Александр Лукашенко 3 июля принял участие в церемонии возложения венков у мемориального комплекса «Курган Славы». Выступая с речью, он заявил , что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело современные формы.

Лукашенко отметил, что некоторые страны гордятся своим природным богатством, но нет более ценного и дорогого подарка, чем победа в той войне.

«Почему она очень дорога? Потому что только белорусы заплатили за нее каждого третьего. Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос: а от какого наследства мы отказываемся? Тот, кто хочет забыть эту победу, — они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит в том, — это претензия к нашему поколению — что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей, за границей нашего государства, сущность нашей победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту победу, а через нашу победу ценили нас. Что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать, наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили», — подчеркнул он.

Исправление этой ошибки, по словам Лукашенко, уже началось с расследования преступлений нацизма на белорусской земле. «Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы, такие толерантные, добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, а вам следует его продолжить», — заявил Лукашенко.

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