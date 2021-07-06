Экономический суд продолжит рассматривать дело «ТУТ БАЙ МЕДИА»

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Экономический суд Минска продолжит рассматривать заявление ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» 7 июля, сообщает портал в своем телеграм-канале.

Изначально процесс начался в суде Центрального района столицы по заявлению МВД о признании продукции tut.by экстремистской. Но ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, является незаконным. Поэтому вопрос о полномочиях комиссии ранее направили в экономический суд Минска.

6 июля прошло предварительное заседание по этому вопросу. Процесс решили сделать закрытым по ходатайству комиссии. Таким образом, процесс в экономическом суде Минска продолжается.

Как уточняет портал, после принятия решения экономическим судом и вступления его в силу (ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» может подавать апелляцию при необходимости) сможет возобновиться процесс в суде Центрального района, на котором и будет решаться, признать ли контент портала tut.by экстремистским по инициативе МВД.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор отдела «Деньги и власть» Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту tut.by и его зеркалам.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

18 июня стало известно, что МВД обратилось в суд с заявлением о признании экстремистскими материалов портала tut.by и его аккаунтов в соцсетях. Как отмечается в заявлении, в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях были найдены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при их анализе «выявлены признаки экстремизма».

В заключении Республиканской экспертной комиссии отмечается, в частности, что портал tut.by «целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику».

24 июня суд о признании экстремистскими материалов tut.by был приостановлен на неопределенный срок.

 

 

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Тэги: дело против TUT.by

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