Головченко уверяет, что одной из причин санкций является успешное развитие экономики Беларуси

Главной контрсанкцией Беларуси в ответ на экономическое давление является отсутствие эффекта от санкций, заявил 6 июля журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у Александра Лукашенко на тему противодействия санкционным мерам в отношении Беларуси.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы предприятия и отрасли Беларуси не понесли ущерба от санкций. Отсутствие эффекта от санкций — это пока наша главная контрсанкция», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

Одной из причин давления на Беларусь премьер-министр считает успешное развитие экономики страны. «Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз предрекали нам падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту — выросли почти на треть за пять месяцев, это 4 млрд долларов дополнительно получили, платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние 10 лет», — подчеркнул Головченко.

В то же время он выразил надежду, что на Западе восторжествует здравый смысл и давление прекратится. «Мы по-прежнему готовы к диалогу. Мы готовы за столом переговоров обсуждать все вопросы в интересах нашей страны и белорусского народа, но только без диктата», — сказал Головченко.

По его словам, по всем обозначенным вопросам было доложено на совещании и Лукашенко поддержал и стратегию, и тактику действий, предложенные правительством. «У нас, с одной стороны, нет паники, с другой — нет и легкомысленного отношения. Мы понимаем серьезность момента. Ведь впервые на европейской территории против европейской страны применяются такие меры. Но у нас есть и запас прочности, и сила, и воля», — заявил премьер-министр.

На уточняющий вопрос журналистов, как далеко готова зайти Беларусь в принятии ответных мер и могут ли контрсанкции затронуть, в частности, транзитные перевозки, Головченко ответил: «Что касается транзита и других маршрутов — эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике».

«Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии Министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну», — подчеркнул премьер-министр.

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