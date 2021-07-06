Вынесен приговор десяти фигурантам второго дела «о массовых беспорядках» в Пинске

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Суд Московского района Бреста 6 июля вынес приговор 10 фигурантам второго дела «о массовых беспорядках» в Пинске 9—10 августа 2020 года.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», все признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК). Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима.

Александру Лопуху — пять с половиной лет; Сергею Тибцу, Валентину Колбу, Андрею Хвесковцу — по пять лет; Леониду Германовичу, Андрею Моцуку, Александру Шандыбе — по четыре с половиной года; Сергею Волкову, Александру Шоломицкому, Сергею Шоломицкому — по четыре года.

Все они признаны правозащитниками политзаключенными. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Приговор 14 фигурантам первого «пинского дела» был вынесен 30 апреля судом Московского района Бреста. Все также признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК).

Два фигуранта дела приговорены к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима каждый, десять — к шести годам в колонии усиленного режима каждый, один  — к  пяти с половиной годам в колонии усиленного режима, один — к шести годам в колонии общего режима.

По решению суда они должны солидарно выплатить компенсацию ряду госучреждений и сотрудников милиции.

Все фигуранты дела также признаны правозащитниками политзаключенными.

6 июля судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без изменения приговор по первому «пинскому делу».

Согласно обвинению, фигуранты этих дел, приняв в ночь с 9 на 10 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок. В его развитие учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам.

В результате противоправных действий семи сотрудникам милиции причинены менее тяжкие телесные повреждения, шести — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42 — легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, 54 — побои.

Причиненный ущерб составил более 24 тыс. рублей.

 

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Тэги: пинское дело Персона: Александр Лопух Сергей Тибец Валентин Колб Андрей Хвесковец Леонид Германович Андрей Моцук Александр Шандыба Сергей Волков Александр Шоломицкий Сергей Шоломицкий Город: Пинск

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