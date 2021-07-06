ЕС возложил на режим Лукашенко ответственность за рост числа нелегальных мигрантов

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 125

Глава Евросовета Шарль Мишель возложил на режим Александра Лукашенко ответственность за рост числа нелегальных мигрантов и беженцев, которые попадают в Литву через границу с соседней Беларусью.

Как говорится в его заявлении во время совместного с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните визита в литовскую деревню Мядининкай, где находится контрольно-​пропускной пункт (КПП) (с белорусской стороны - «Каменный Лог»), власти ЕС «сделают все возможное, чтобы оказать более активную поддержку [Литве]», потому что «литовские границы — это европейские границы».

По данным Госпогранслужбы Литвы, пишет DW, за последние сутки был задержан 131 мигрант, большинство из которых — выходцы с Ближнего Востока и из стран Африки.

По словам главы Евросовета, у Брюсселя «действительно есть подозрение», что к происходящему причастен официальный Минск. ЕС — «не наивен» и «не позволит» себя запугать, подчеркнул Мишель.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва Беларусь-ЕС нелегальные мигранты Персона: Шарль Мишель Ингрида Шимоните

Другие материалы на эту тему:

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

ЕС требует немедленно освободить Виктора Бабарико и всех политзаключенных

Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

Иракцы, которых ловят литовские пограничники, рассказывают одинаковые легенды

Иракцы, которых ловят литовские пограничники, рассказывают одинаковые легенды

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе

Минск пугает Европу нелегалами, но может создать серьезную проблему себе