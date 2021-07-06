ЕС возложил на режим Лукашенко ответственность за рост числа нелегальных мигрантов

Глава Евросовета Шарль Мишель возложил на режим Александра Лукашенко ответственность за рост числа нелегальных мигрантов и беженцев, которые попадают в Литву через границу с соседней Беларусью.

Как говорится в его заявлении во время совместного с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните визита в литовскую деревню Мядининкай, где находится контрольно-​пропускной пункт (КПП) (с белорусской стороны - «Каменный Лог»), власти ЕС «сделают все возможное, чтобы оказать более активную поддержку [Литве]», потому что «литовские границы — это европейские границы».

По данным Госпогранслужбы Литвы, пишет DW, за последние сутки был задержан 131 мигрант, большинство из которых — выходцы с Ближнего Востока и из стран Африки.

По словам главы Евросовета, у Брюсселя «действительно есть подозрение», что к происходящему причастен официальный Минск. ЕС — «не наивен» и «не позволит» себя запугать, подчеркнул Мишель.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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