МИД Беларуси принял решение до минимума сократить диппредставительство Литвы

Дипломатическое представительство Литвы в Беларуси будет сокращено до минимума, говорится в принятом 6 июля заявлении белорусского Министерства иностранных дел.

«В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, сегодня в Министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андияускене. Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом», — говорится в заявлении.

Как отмечает МИД Беларуси, вышеупомянутое решение Литвы «продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество».

«Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие. В этой связи до временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью», — говорится в заявлении.

Белорусский МИД подчеркивает, что «публичные рассуждения официальных лиц Литвы о т.н. «представительстве белорусской демократии» не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

«По сути это лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое, говоря сухим, но точным юридическим языком, является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям, — отмечают в белорусском внешнеполитическом ведомстве. — Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями. Это, пожалуй, единственная логичная трактовка вчерашних вербальных эскапад главы МИД Литвы».

«В то же время примечательно, что этот шаг формально объясняется в Литве тем, что сотрудничество с т.н. «официальным представительством» отвечает целям литовской внешней политики и национальной безопасности. То есть литовская сторона сама подтвердила авторство и «принадлежность» инициативы по созданию, продвижению и финансированию данного проекта. Вольная и весьма своеобразная интерпретация литовскими властями положений дипломатического и международного права не подменит истинного положения вещей. Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что белорусская сторона «предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом».

Как сообщалось, накануне офис Светланы Тихановской получил в Литве дипломатический статус официального представительства белорусской демократии. Соответствующее свидетельство белорусскому демократическому лидеру 5 июля вручил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По словам Тихановской, наделение ее офиса дипломатическим статусом является «важным шагом к делегитимации режима Лукашенко и повторному утверждению нового белорусского большинства».

«Этот статус означает, что народ Беларуси теперь имеет представительство в стране Европейского союза. И, что не менее важно, это еще один прекрасный пример солидарности и поддержки Литвы. И сегодня от лица всех белорусов хочу вас за это поблагодарить», — приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

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