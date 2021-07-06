«Приговор Бабарико еще больше омрачает и без того мрачную картину страха и отчаяния в Беларуси»

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Бывшего банкира и претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, которого 6 июня осудили на 14 лет лишения свободы, должны немедленно освободить, заявила директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

«Это политически мотивированный приговор, который еще больше омрачает и без того мрачную картину страха и отчаяния в Беларуси, — подчеркнула она. — Голоса инакомыслящих заглушаются, тревожное молчание насильно насаждается властями, которые становятся все более репрессивными».

По ее словам, Бабарико «стал мишенью, поскольку осмелился бросить вызов Александру Лукашенко, и теперь расплачивается за свое мужество свободой».

«Виктор Бабарико — узник совести, преследуемый исключительно за мирное осуществление своих прав человека, в том числе за свободное выражение своих политических взглядов. Он, а также люди, арестованные вместе с ним просто за поддержку его президентской кампании, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены», — заявила Стразерс.

Как сообщалось, судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Поскольку дело рассматривал Верховный суд, у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор.

Он признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), а также в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Вину в этих преступлениях Бабарико не признал в полном объеме.

Прокурор Сергей Гиргель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф в 5 тыс. базовых величин. Защита просила суд оправдать его за отсутствием состава преступления.

Разбирательство длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.

Белорусские правозащитники признали Виктора Бабарико политзаключенным.

 

 

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Тэги: дело Бабарико политзаключенные

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