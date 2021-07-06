Официально: первую дозу вакцины от COVID-19 получили более миллиона белорусов

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1.000.636 белорусов, из них более 667,4 тыс. — прошли полный курс вакцинации, сообщило Министерство здравоохранения.

В настоящее время при вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Беларуси применяют комбинированную векторную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V», произведена на предприятии «Белмедпрепараты») и вакцину против SARS-CoV-2 Vero Cell (Китай). По данным Минздрава, в июле в Беларусь должна поступить также однодозовая российская вакцина «Спутник Лайт».

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 557 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 415 пациентов.

5 июля было зафиксировано 614 новых случаев инфекции, 4-го — 944, 3-го — 1.076. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 422.521, выздоровело 415.363 человека. Умерло 3.204 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10.619 тестов на коронавирус (днем ранее — 9.234). С начала эпидемии сделано 6.886.194 теста.

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