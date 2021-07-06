Правозащитники требуют провести расследование по фактам пыток Николая Дедка

Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором требуют провести расследование по фактам пыток и жестокого обращения в отношении активиста Николая Дедка и других задержанных.

«Мы, представители белорусского правозащитного сообщества, призываем Генеральную прокуратуру и Следственный комитет в связи с шокирующими подробностями применения сотрудниками ГУБОПиК пыток и жестокого обращения, озвученными Николаем Дедком в суде 1 июля 2021 года, возбудить уголовное дело, установить виновных в применении пыток и жестокого обращения и принять меры по привлечению их к уголовной ответственности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте spring96.org.

Правозащитники требуют провести проверку и по другим случаям применения пыток и жестокого обращения к задержанным со стороны сотрудников ГУБОПиК, в частности к Степану Латыпову, Ивану Богдевичу, Игорю Ермолову, Александру Марьясову, Давиду Слащеву, Виталию Шишлову, Артему Анищуку и многим другим, и принять соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и недопущению таких действий в будущем.

«Мы также в очередной раз требуем возбудить уголовные дела и провести эффективное и независимое расследование по фактам массовых пыток граждан, задержанных в августе 2020 года, а также смертей участников протестных акций, — говорится в заявлении. — Согласно статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Мы напоминаем, что Республика Беларусь, как государство — участник Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, обязалась предпринять эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под ее юрисдикцией, а также обеспечить, чтобы ее компетентные органы проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под ее юрисдикцией».

Правозащитники с сожалением отмечают, что власти Беларуси, несмотря на соответствующие призывы Комитета по правам человека и Комитета против пыток, так и не криминализировали все акты пыток и жестокого обращения в соответствии с определением Конвенции против пыток. «Тем не менее, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство имеет достаточный набор мер, позволяющих привлекать к ответственности за подобные действия. Мы обращаем внимание на то, что право не подвергаться пыткам является абсолютным правом, которое означает, что никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток», — подчеркивается в заявлении.

Его авторы обращают внимание судей, рассматривающих уголовные дела, в ходе которых обвиняемые заявляют о применении пыток, на то, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.

«Также мы напоминаем, что, согласно взятым международным обязательствам по Конвенции против пыток, Республика Беларусь должна обеспечить, чтобы любое заявление, которое, как установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, — отмечается в заявлении. — Мы напоминаем, что в своих Заключительных замечаниях по пятому периодическому докладу Беларуси 2018 года Комитет против пыток выразил серьезную озабоченность по поводу того, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси часто прибегают к пыткам и жестокому обращению для получения признательных показаний от подозреваемых, содержащихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, и что во многих случаях, когда обвиняемые по уголовным делам заявляли в судах о том, что к ним применялись пытки, председательствующие судьи не требовали проведения расследований или признавали их показания приемлемыми, несмотря на предписания национального законодательства».

В связи с этим, говорится в заявлении, Комитет против пыток отметил, что Беларуси «следует обеспечить на практике, чтобы заявления, полученные под пытками, признавались неприемлемыми в качестве доказательств в ходе любого судебного разбирательства».

«Республике Беларусь следует законодательно обеспечить, чтобы во всех случаях, когда человек утверждает, что признание было получено под пыткой, рассмотрение дела приостанавливалось до тех пор, пока данное утверждение не будет тщательно расследовано, — заявляют правозащитники. — Одновременно мы требуем от соответствующих государственных органов прекратить все акты пыток и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, в частности намеренное создание невыносимых условий для людей, отбывающих административный арест, находящихся под стражей или отбывающих уголовное наказание по политически мотивированным судебным постановлениям».

Заявление подписали РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Белорусский ПЕН-центр, ОО «Белорусская ассоциация журналистов», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский документационный центр.

Документ будет направлен в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Верховный суд.

Подписывайтесь и читайте нас в