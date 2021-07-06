Минюст занялся «Экодом»

Министерство юстиции начало внеплановую проверку соответствия деятельности общественного объединения «Экодом» требованиям законодательства, сообщается на странице экологической организации в «Фейсбуке».

«В срок до 9 июля Минюст проситпредоставить огромный перечень документов, касающихся деятельности организации, — говорится в сообщении. — Примечательно, что письмо организации было направлено 22 июня, а 21 июня «Экодому» исполнилось 25 лет».

«Экодом» — старейшая в Беларуси экологическая организация. 25 лет мы продвигаем идеи устойчивого развития, занимаемся защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской конвенции в Беларуси. «Экодом» также наблюдал за ходом строительства Островецкой АЭС и готовил экспертные замечания», — подчеркнули в объединении.

Ранее сообщалось, что Минюст инициировал аналогичные проверки ряда организаций, в том числе просветительско-социального общественного объединения «Звено», Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского ПЕН-центра, правозащитно-просветительского общественного объединения «Движение «За Свободу».