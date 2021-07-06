Содержание наружной рекламы необходимо будет согласовывать с местными властями

/ Общество
Просмотров: 65

Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Это предусматривает подписанный 6 июля декрет № 3 «Об изменении Декрета президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы».

«Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы», — говорится в комментарии пресс-службы Александра Лукашенко. Порядок согласования будет определяться Советом министров.

Новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Совмин реклама наружная реклама

Другие материалы на эту тему:

Пандемия и политический кризис уронили рекламный рынок Беларуси

Пандемия и политический кризис уронили рекламный рынок Беларуси

Беларусь закрывает на выезд наземную границу. Новый железный занавес?

Беларусь закрывает на выезд наземную границу. Новый железный занавес?

Из-за протестов белорусские телеканалы потеряют рекламные деньги

Из-за протестов белорусские телеканалы потеряют рекламные деньги

Из-за президентских выборов банки вынуждены сами себе вредить

Из-за президентских выборов банки вынуждены сами себе вредить