Содержание наружной рекламы необходимо будет согласовывать с местными властями

Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Это предусматривает подписанный 6 июля декрет № 3 «Об изменении Декрета президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы».

«Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы», — говорится в комментарии пресс-службы Александра Лукашенко. Порядок согласования будет определяться Советом министров.

Новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.