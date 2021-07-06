В Польше задержали 40 афганских нелегалов из Беларуси

Сотрудники подлясского отделения Пограничной службы Польши задержали 40 граждан Афганистана, которые нелегально пересекли границу со стороны Беларуси.

«Патруль пограничного поста в Наревке, недалеко от государственной границы в районе Бабьей Горы (деревня в Хайнувском повяте в 4 км к северу от польской части Беловежской пущи. — ред.), задержал 19 иностранцев без документов, разрешающих пребывание в стране, — сообщается на сайте пограничной службы. — Оказалось, что они перешли "зеленую границу" (участок границы, слабо охраняемый ввиду природных особенностей местности. — ред.). Также было установлено, что еще 21 человек незаконно пересек границу. Все 40 афганских граждан (21 мужчина, 13 женщин, 6 детей) были найдены и задержаны. По решению суда их поместили в охраняемые центры для иностранцев».

Как сообщалось, за минувшие сутки пограничники Литвы задержали 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью.

С начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81). 599 задержанных — граждане Ирака либо лица, представившиеся таковыми, 192 прибыли из Конго, 109 — из Камеруна, 78 — из Гвинеи. Многие не имеют при себе удостоверений личности.

5 июля в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна испытывает беспрецедентное миграционное давление и рассчитывает на помощь институтов Евросоюза для защиты границ.

По мнению Науседы, «белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции». «В этой ситуации особенно важна роль институтов Европейского союза и поддержка Литвы в регулировании потоков нелегальных мигрантов и усилении защиты внешних границ ЕС. Поэтому мы рассчитываем, что институты ЕС окажут всю необходимую поддержку не только в плане усиления охраны границы с Беларусью, но и странам, откуда идет нелегальная миграция», — заявил президент.

Шарль Мишель и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетили один из участков границы с Беларусью для изучения ситуации на месте.