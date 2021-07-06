Мининформ аннулировал разрешения на вещание в Беларуси украинских телеканалов UA и KVARTAL TV

Министерство информации 5 июля аннулировало разрешения на распространение в Беларуси украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.

Источник: president.gov.by

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — сообщается на сайте Мининформа.

UATV — украинский телеканал иновещания, который начал работу 1 октября 2015 года. Его трансляция в кабельных сетях Беларуси велась с января 2019 года.

Телеканал KVARTAL TV был открыт в середине 2016 года студией «Квартал 95», сооснователем которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и медиахолдингом «1+1 Медиа». В пакетах кабельных операторов Беларуси появился осенью 2019 года.

10 июня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» из перечня иностранных программ, разрешенных к распространению на территории страны.

Основанием для этого решения стало распространение «аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности» государства.