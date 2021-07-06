Литовские пограничники задержали более 130 нелегальных мигрантов из Беларуси за сутки

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 131 нелегального мигранта, которые перешли границу с Беларусью, сообщила Госпогранслужба Литвы.

Фото: VSAT

Большинство из них (68) задержано в Варенском районе (граничит с Вороновским и Щучинским районами Гродненской области). Помимо граждан Ирака было много нелегалов из Конго, Камеруна и Гвинеи, отмечается в релизе.

Госпогранслужба обращает внимание, что пограничники в Друскининкайском районе, куда устремился основной поток мигрантов, получили передышку: с утра 5 июля до утра 6 июля задержано 22 человека (438 за последние пять дней).

С начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, достигло 1363, что почти в 17 раз превышает показатель за весь 2020 год (81).

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна испытывает беспрецедентное миграционное давление и рассчитывает на помощь институтов Евросоюза для защиты границ. По его мнению, «белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции».