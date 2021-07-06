Защита Бабарико обжалует приговор Верховного суда в порядке надзора

Защита осужденного на 14 лет лишения свободы Виктора Бабарико намерена обжаловать приговор Верховного суда в порядке надзора, сообщил один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский после вынесения приговора его подзащитному 6 июля. Видеокомментарий адвоката опубликован в телеграм-канале Бабарико.

«Поскольку в судебных прениях мы представили доводы о том, что состава преступления не имеется, то, безусловно, мы на этой позиции настаиваем и будем добиваться отмены приговора всеми доступными средствами правовой защиты», — пояснил защитник, передает БелаПАН .

Также, по его словам, защита будет ставить вопрос о нарушении прав Бабарико перед комитетом по правам человека ООН.

«Конечно, надо подчеркнуть, что этот приговор основан на обвинениях, которые находятся за пределами права, поэтому мы расцениваем этот приговор как явление временное», — добавил Лаевский.

Он отметил, что после вынесения приговора обвиняемого не отправляют колонию сразу, поэтому какое-то время Бабарико, вероятно, останется в СИЗО КГБ. Как считает Лаевский, речь идет о днях или неделях. «Вообще дальнейшие его (Бабарико. — ред.) перемещения — это информация, которую мы будем узнавать по факту, как правило. Она держится в тайне», — сказал адвокат.

Верховный суд приговорил 57-летнего бывшего председателя правления «Белгазпромбанка», экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Он признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), а также в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК).