Два человека погибли при столкновении грузовиков и микроавтобуса под Осиповичами

Ночью 6 июля на 101-м км автодороги Минск — Гомель произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации ГАИ, 53-летний водитель Volvo сначала врезался в строительный прицеп МАЗа, затем — в тросовое ограждение. В иномарку сразу же въехал микроавтобус Mercedes-Benz, перевозящий в прицепе Dodge.

В результате аварии 61-летний водитель «Мерседеса» и его 58-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Еще три ребенка (девочка 13 лет и два мальчика 8 и 9 лет), 50-летний мужчина, а также 66-летняя женщина из американского авто доставлены в больницу.