Посольство США осудило приговор Бабарико

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Посольство США прокомментировало приговор, который 6 июля Верховный суд вынес бывшему председателю правления «Белгазпромбанка», экс-претенденту на пост президента страны Виктору Бабарико.

«Жестокая фальшивость судебной системы Беларуси демонстрируется сегодня приговором Виктору Бабарико, который показывает, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть», — говорится в заявлении американского посольства на его странице в «Твиттере», передает БелаПАН.

Судья Верховного суда Игорь Любовицкий 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Поскольку дело рассматривалось в Верховном суде, у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор.

На суд прибыли дипломаты, в том числе представители Евросоюза. В зал заседаний не смогло попасть более 100 человек. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский был встречен аплодисментами.

 

 

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Сюжет: Суд по делу Бабарико
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Тэги: Беларусь-США дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико

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