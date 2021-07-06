Витебская область вводит сбор за пересечение границы на автомобиле

Витебский областной Совет депутатов 29 июня ввел с 1 августа местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси в пунктах пропуска, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Сбор вводится до 1 января 2023 года. Его ставка составит одну базовую величину (сейчас 29 рублей), передает БелаПАН .

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

— представители госорганов Беларуси для исполнения служебных обязанностей (необходимо наличие подтверждающих документов);

— иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов, госорганизаций (необходимо наличие подтверждающих документов);

— иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (требуется наличие оригинальных или электронных билетов на мероприятия этого фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»);

— ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств при наличии подтверждающих документов, выданных компетентными органами, а также сопровождающие инвалидов лица;

— иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам об ограниченных возможностях;

— лица, выезжающие из Беларуси для получения медпомощи при наличии документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения либо после получения медпомощи при наличии документов (копий документов) организации здравоохранения, а также лица, их сопровождающие;

— иностранные граждане, выезжающие после пребывания в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

— граждане Беларуси, выезжающие для осуществления ухода за членами семьи и (или) близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, а также иностранные граждане и лица без гражданства, возвращающиеся к месту постоянного проживания после осуществления ухода за членами семьи и (или) близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, при наличии подтверждающих документов;

— иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Беларуси после похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

— лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток, органов и (или) тканей человека для трансплантации;

— лица, выезжающие из Беларуси по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.

Ранее местный сбор за пересечение границы был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

С 21 декабря 2020 года граждане Беларуси и лица, имеющие в стране вид на жительство, не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Формальная причина, согласно постановлению правительства, — борьба с коронавирусом. Запрет действует на выезд через автодорожные пункты пропуска, по железной дороге, речные порты. Установлен ряд исключений.