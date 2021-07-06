Секретарь СНБО: Россия выдала 630 тысяч паспортов жителям Л/ДНР

Россия продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство, считает украинская сторона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире «24 канала» , что количество российских паспортов, которые были выданы жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей достигло 630 тысяч.

Данилов сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами, которые выдавали нацисты во время оккупации Украины.

«На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал», — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. Кроме того, как он отметил, паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.

«Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей. Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование», — добавил Данилов.

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении «начальнику сектора миграционной службы Тельмановского РО МВД ДНР». Мужчина подозревается в выдаче псевдопаспортов на временно оккупированной территории Донетчины.