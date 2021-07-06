Почти 200 человек заразились COVID-19 на вечеринке в Нидерландах

В городе Энсхеде после вечеринки зафиксировали вспышку коронавируса — заболели 180 человек.

rtvoost.nl Фото: rtvoost.nl

На вечеринке было около 800 гостей. Пока не установлено, какой именно штамм коронавируса циркулирует среди зараженных. На выяснение понадобится минимум две недели. Об этом сообщает RTV Oost .

Отмечается, что весь персонал имел отрицательные результаты тестов на коронавирус. На входе в клуб у посетителей проверяли наличие сертификатов о прививках или отрицательных тестов на коронавирус. Как именно на вечеринку попали больные коронавирусом, сейчас выясняют.

Ночной клуб закрыт.