Почти 200 человек заразились COVID-19 на вечеринке в Нидерландах

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В городе Энсхеде после вечеринки зафиксировали вспышку коронавируса — заболели 180 человек.

rtvoost.nl
Фото: rtvoost.nl

На вечеринке было около 800 гостей. Пока не установлено, какой именно штамм коронавируса циркулирует среди зараженных. На выяснение понадобится минимум две недели. Об этом сообщает RTV Oost.

Отмечается, что весь персонал имел отрицательные результаты тестов на коронавирус. На входе в клуб у посетителей проверяли наличие сертификатов о прививках или отрицательных тестов на коронавирус. Как именно на вечеринку попали больные коронавирусом, сейчас выясняют.

Ночной клуб закрыт.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 ночной клуб Город: Энсхеде

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